“Licenziato subito”: Juventus, per Allegri il tempo è scaduto

Ancora una sconfitta per la Juventus e per Allegri ora la situazione diventa davvero complicata: esonero immediato

Altra sconfitta per la Juventus e nonostante le parole rassicuranti di Allegri dopo la sfida alla Lazio, ora per i bianconeri scatta l’allarme.

Il piazzamento Champions è ancora al sicuro, ma un rendimento come quello delle ultime nove partite non può lasciar dormire tranquilli: appena sette i punti conquistati con una sola vittoria a fronte di quattro pareggi e altrettante sconfitte. Andamento lento che fa sorgere qualche dubbio sul riuscire ad evitare il tracollo nelle ultime otto giornate e che rappresenta una sentenza sul futuro di Allegri: l’addio a fine anno appare ormai certo, ma c’è anche chi si spinge oltre ed ipotizza la necessità di mandarlo via con effetto immediato per evitare brutte sorprese da qui al termine del campionato.

Juventus, Allegri via subito: “Il peggior allenatore”

Allegri via dalla Juventus già in questa stagione è quel che chiedono diversi tifosi della Juventus stanchi del non-gioco proposto dal tecnico toscano che, nelle ultime uscite, ha convinto poco anche dal punto di vista comunicativo.

Ecco allora che Paolo Bargiggia, mai tenero nei confronti dell’allenatore bianconero, ci va giù pesante nel post Lazio-Juventus. Su X il giornalista non usa mezze misure nel definire Allegri “in questo momento il peggior allenatore della Serie “.

Ma non si ferma qui perché va anche oltre, consigliando alla società piemontese un ribaltone immediato dopo quella che definisce “un’altra partita imbarazzante della Juventus, giocata come una provinciale”. Ecco perché la soluzione, almeno per Bargiggia, è una sola: “Allegri andrebbe licenziato subito”.

Difficile possa accadere davvero anche perché la quinta dista nove punti e martedì c’è al sfida di coppa Italia contro la Lazio, ma per l’addio di Allegri alla Juventus ormai è soltanto questione di (poco) tempo.

Massimiliano Allegri, in questo momento è il peggior allenatore della @SerieA . Gli altri, Liverani x ultimo, sono stati tutti esonerati. @OfficialSSLazio @juventusfc — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 30, 2024