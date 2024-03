Leao è già in clima derby: che frecciata a Barella

Leao scatenato in campo e protagonista anche dopo la vittoria sul campo della Fiorentina: che attacco al ‘cugino’ interista Barella

Il Milan sbanca il ‘Franchi’ e allunga al secondo posto sulla Juventus dietro alla capolista Inter, adesso a -11 in classifica in attesa ovviamente dell’impegno dei nerazzurri domani contro l’Empoli.

É uno scatenato Leao a trascinare i rossoneri di Pioli nella tana della Fiorentina: assist illuminante di tacco per Loftus-Cheek, prima di mettersi in proprio e firmare la rete del sorpasso decisivo scartando la difesa viola e Terraciano tra i pali. Il portoghese fa la differenza e trascina il ‘Diavolo’ in campionato, con il piazzamento alla prossima Champions League ormai blindato per il Milan. Leao è in doppia cifra per numero di gol e assist in stagione, con 11 centri e ben 12 passaggi decisivi per i compagni di squadra.

Milan, Leao scatenato anche fuori dal campo: l’attacco a Barella

L’ex Sporting e Lille a fine partita ha voluto soffermarsi invece sulle voci di mercato, non tranquillizzando del tutto i tifosi milanisti nonostante le recenti dichiarazioni dell’Ad Furlani che lo aveva blindato in maglia rossonera.

“Ho un contratto col Milan, ma il futuro non lo conosco. Sono qui con la testa e il cuore, mi trovo bene al Milan e sono felice“, le parole del numero dieci del ‘Diavolo’ dopo la vittoria contro la Fiorentina. Qualche ora più tardi, inoltre, Leao è protagonista anche sui social e punge il cugino nerazzurro Barella mettendolo a confronto con l’ammonizione rimediata nel finale di partita da Tomori. Il difensore inglese aveva allontanato il pallone a bordocampo con la punta del piedi, rimediando un giallo dall’arbitro per perdita di tempo e con la sfera comunque che sarebbe rimasta in possesso del Milan. Leao sui social riposta un post che paragona l’episodio di Tomori a un’altra azione che vede coinvolto Barella, che nel match tra Inter e Verona dello scorso gennaio aveva allontana platealmente la sfera senza però incappare nell’ammonizione.

Leao su X ha così ricondiviso il tweet, aggiungendo una emoji con gli occhi sbarrati. Le schermaglie pre derby, che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi il prossimo 22 aprile, sono già iniziate.