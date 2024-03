La Juventus sfida Xabi Alonso: scelto il nuovo gioiello offensivo

Alla ricerca di nuovi innesti con cui rinforzare il pacchetto offensivo, Giuntoli ha cominciato a setacciare diversi campionati. Ecco l’ultima idea

Iniziata nel migliore dei modi, con il testa a testa con l’Inter che ha infiammato la prima parte di campionato, la stagione della Juventus sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo. Indipendentemente dall’esito della corsa Champions (obiettivo prioritario per i bianconeri), la sensazione è che la ‘Vecchia Signora’ stia già preparando una maxi rivoluzione.

Entrato nell’organigramma della Juventus lo scorso luglio, Giuntoli si appresta a direzionare una campagna acquisti di fondamentale importanza per il presente ma anche in ottica futura. Con l’obiettivo di contenere il monte ingaggi e abbassare l’età media della rosa, il football director della Juventus ha cominciato a scandagliare il terreno. Marchio di fabbrico, l’acquisto di gioielli ‘da sgrezzare’ potrebbe rappresentare una traccia importante in casa Juve. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia si inserisce proprio in questa direzione.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Tidiam Gomis: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, uno degli ultimi profili finiti nei dossier dell’area scouting della Juventus sarebbe quello di Tidiam Gomis. Prodotto del vivaio del Caen, l’attaccante franco-senegalese sta facendo parlare di sé con giocate importanti e un futuro che potrebbe vederlo protagonista indiscusso.

Da diversi mesi nel mirino del Bayer Leverkusen, che ha avanzato al club francese anche un’offerta ufficiale nel mese di gennaio, Gomis sarebbe ora monitorato anche dalla Juventus. Convinti di potersi inserire per far saltare il banco, i bianconeri avrebbero cominciato a muovere i primi passi con l’entourage del calciatore. Cresciuto nelle giovanili del Caen, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025, Gomis sta dunque calamitando l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti ad animare un’interessante sfida di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.