Colpo Inter, Marotta ha le carte giuste: c’è il piano e concorrenza ko

In ottica mercato l’Inter non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Mirino in Spagna per un colpo importante: c’è anche la strategia

Domani sera l’Inter proverà a dare l’ennesima spallata decisiva ad un campionato ormai solamente da vincere in maniera ufficiale visto l’enorme divario con la concorrenza. Un distacco in classifica che consente anche alla dirigenza di pensare con largo anticipo alle prossime strategie di calciomercato.

Tra i reparti da puntellare anche la difesa, che andrà ringiovanita in qualche elemento, con le riflessioni a partire proprio da Acerbi attorno a cui nelle ultime due settimane si è parlato tanto. Marotta e Ausilio non si faranno quindi trovare impreparati andando probabilmente a sondare ancora una volta quel mercato dei parametri zero che spesso ha regalato soddisfazioni importanti, e che ancora una volta potrebbe portare gli interpreti giusti a Milano.

Al netto di Taremi e Zielinski per attacco e centrocampo, il focus è sulla difesa dove come anticipato già da Calciomercato.it un profilo che l’Inter studia da tempo è quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, che al momento vede il rinnovo con l’Atletico Madrid complicato. Lo spagnolo ha peraltro ben impressionato in Champions League, lasciando ulteriori conferme sull’eventuale bontà dell’affare.

Calciomercato Inter, il piano per Hermoso: contratto per battere la concorrenza

Hermoso può essere quindi un profilo adatto per l’Inter del futuro, viste anche le carte d’identità di calciatori come Acerbi e de Vrij. Nel pieno della propria maturità calcistica il difensore iberico fa gola a molte, anche in Premier League, motivo per cui servirà la strategia giusta per strapparlo alla concorrenza.

In tal senso, secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi, ad Hermoso potrebbe essere proposto dall’Inter un contratto di 4 anni ma con la possibilità di arrivare a cinque con l’opzione. Una cartellino a zero che inoltre consentirebbe nelle strategie di piazzare sul tavolo un eventuale accordo da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Una serie di armi che Marotta e soci potrebbero usare per strapparlo all’agguerrita concorrenza, nel caso in cui non arrivasse l’offerta di rinnovo giusta da Madrid.