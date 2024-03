Allegri, altra frecciata di Adani: “Tanto ha sempre ragione lui”

Dopo Lazio-Juventus, Allegri ancora nel mirino: a prendere la parola in maniera critica con il livornese il solito Daniele Adani

Brutta botta per il morale, per la Juventus, l’ennesima partita deludente contro la Lazio, conclusa con una sconfitta negli istanti finali che allunga la striscia di risultati negativi e fa sorgere preoccupazioni serie sul finale di stagione bianconero.

Prestazione tra le più sconcertanti dell’intera annata che riapre il dibattito sul valore della rosa e sulla gestione del tecnico Massimiliano Allegri. Non messo ufficialmente in discussione dalla dirigenza, ma contestato da buona parte dell’ambiente e criticato da osservatori esterni e addetti ai lavori. Ancora una volta, non ha perso l’occasione per analizzare in maniera impietosa il suo operato Daniele Adani, commentatore della ‘Domenica Sportiva’.

Adani attacca la Juventus e Allegri: “Di chi è la colpa?”

Da sempre piuttosto critico nei confronti del tecnico livornese, Adani ha rimarcato le sue idee, spiegando come delle responsabilità da parte sua, ma anche a livello dirigenziale, siano evidenti per quanto si sta vedendo in campo.

“Bisogna smetterla di tirare a campare e dare delle risposte alla tifoseria più numerosa d’Italia – ha affermato – Se ne parli con Allegri, ha sempre ragione lui, negli ultimi 10 anni per nove è stato pagato dalla Juventus. Ha vinto sei scudetti e guadagnato dai bianconeri 70-80 milioni di euro, quindi contro Allegri vince sempre Allegri. Di chi è allora la colpa di tutto questo? Chi se la prende la responsabilità? Vedo pochi tra i giocatori prendersela, e anche da parte di società e allenatore non è sufficiente dire che il percorso è negativo. Bisogna cambiare la rotta, che non è consona a un club della storia della Juventus. E nemmeno a quanto aveva dimostrato Allegri in precedenza”.