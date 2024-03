Allegri alla riscossa con la Lazio: due recuperi in Coppa Italia

La Juventus al lavoro nel giorno di Pasqua per preparare la rivincita con la Lazio in Coppa Italia: Allegri ne recupera due

Dopo il bruciante ko di ieri a Roma con la Lazio, la Juventus prepara il re-match con i biancocelesti, stavolta in casa e per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara per la quale Allegri incassa già qualche buona notizia, recuperando parte degli assenti.

Oltre al rientro scontato di Vlahovic, che dopo la squalifica in campionato sarà titolare martedì sera, c’è anche il recupero di Kostic, che ha smaltito l’influenza e si è allenato regolarmente. Si sono allenamenti invece parzialmente in gruppo Alex Sandro e Alcaraz. Per una eventuale convocazione dei due occorrerà aspettare la rifinitura di domani. Non ce la fa invece Milik, certamente ancora ai box.