“Un giocatore straordinario”: Tudor si coccola Felipe Anderson e spiega la scelta su Immobile

Ai microfoni di DAZN è intervenuto Igor Tudor. Il tecnico della Lazio ha espresso tutta la sua gioia per il successo ottenuto in extremis contro la Juventus

Il lampo di Marusic ha regalato tre punti pesantissimi alla Lazio di Igor Tudor. Spezzando l’equilibrio che regnava all’Olimpico, il sigillo dell’esterno biancoceleste ha fatto impazzire i suoi tifosi, condannando la compagine di Allegri ad un altro passaggio a vuoto. Intervenuto ai microfoni di DAZN, un felice Igor Tudor ha analizzato la gara:

GARA -“Non si poteva partire meglio. Sono contento per i ragazzi: l’hanno interpretata come meglio non potevano. Siamo molto contenti di essere partiti con il piede giusto. Analogia con il gol di Provedel? Chiaramente non esiste fortuna o sfortuna. Esiste una crescita: c’è da allenarsi e la domenica deve essere conseguenza del lavoro fatto”.

KAMADA – “Ha fatto davvero una gara importante. Mi sembra che questo calcio sia più adatto a lui. Un ragazzo d’oro, ha intelligenza e si applica. Una settimana è poca per conoscere i ragazzi. Mi è piaciuto il controllo della gara, con energia quando c’era da soffrire. Piano piano aggiungiamo le cose su cui possiamo crescere. Vanno messi mattoni e poi si cresce con il tempo”.

IMMOBILE FUORI? – “Ne avevamo già parlato, era giusto che giocasse Castellanos. Ciro è entrato bene, l’ho visto motivato e affamato. Sono contento per tante ragioni. Felipe Anderson? Su certe cose posso esprimere solo la mia opinione. Felipe ha mentalità e duttilità: un professionista che non si risparmia mai. Un giocatore straordinario per me”.