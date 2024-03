Trenta milioni e cessione immediata: succede tutto durante Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan si stanno affrontando, mentre c’è un rossonero che è invitato a fare le valigie: cessione immediata per trenta milioni

Fermo sullo 0-0 il punteggio tra Fiorentina e Milan in uno dei match del sabato santo della 30esima giornata di Serie A.

Partita aperta con occasioni da una parte e dall’altra, complice anche qualche disattenzione di fase difensiva e di costruzione del gioco. Una la compie Bennacer intorno al trentesimo del primo tempo: il centrocampista algerino perde una palla sanguinosa al limite della propria area di rigore e ringrazia Tomori che si immola sulla conclusione di Belotti.

Un errore che testimonia la partita non buona del calciatore rossonero, tra i meno positivi nei primi 45 minuti di gioco. Ed, infatti, i tifosi del Milan si sono scagliati proprio contro Bennacer sui social con commenti molto negativi non soltanto sulla sua prestazione di questa sera, ma anche in generale sulla sua stagione.

Fiorentina-Milan, Bennacer da vendere subito: la sentenza rossonera

Sono tanti i sostenitori rossoneri che criticano Bennacer, molti anche quelli che suggeriscono la sua cessione alla società.

“Bennacer da vendere” scrive un utente su X (ex Twitter) ed un altro fa anche il prezzo: “Con trenta milioni si fa il fiocco e lo si spedisce”. Sulla stessa lunghezza d’onda sono molti tifosi del Milan che considerano Bennacer ‘vendibile’ al miglior offerente: “Via subito”, “vattene”, “dispiace ma è da vendere” alcuni dei tweet rivolti al centrocampista algerino.

E c’è chi evidenzia come “non c’è partita senza che perda una palla sanguinosa”. Insomma, almeno per i tifosi rossoneri, non c’è spazio nel futuro del Milan per l’ex Empoli.

