Tegola Roma, lesione ufficiale e lungo stop: salta il derby

Confermate le impressioni delle scorse ore: l’attaccante non sarà a disposizione di De Rossi per diverso tempo

Brutte notizie in casa Roma a 48 ore dal ritorno in campionato dopo l’ultima sosta dedicata alle Nazionali. In vista del match di lunedì alle 18.00, infatti, Daniele De Rossi non avrà a disposizione l’attaccante fermato da un guaio muscolare con la propria selezione.

Come in molti temevano a Trigoria, gli esami strumentali cui si è sottoposto Sardar Azmoun nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Oltre alla trasferta di Lecce, l’attaccante iraniano salterà quindi il derby del prossimo turno contro la Lazio e rischia di rimanere fuori per diverse settimane. Un brutto colpo per la formazione giallorossa che perde un’alternativa importante nelle rotazioni del reparto avanzato nel momento più caldo della stagione e della corsa per un posto in Champions League.

Oltre al derby della Capitale, ad attendere la Roma vi sarà un tour de force importante nelle prossime settimane. Prima il doppio incrocio dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, poi lo scontro diretto per la zona Champions in campionato con il Bologna il prossimo 22 aprile.