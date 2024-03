Roma, De Rossi annuncia un forfait e aspetta Dybala: “Abbiamo dei dubbi”

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi in vista della partita di lunedì contro il Lecce, valevole per la trentesima giornata di Serie A

Pasquetta in Salento per la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi devono riprendere il cammino verso la Champions League, provando a rispondere all’Atalanta, adesso ad un solo punto.

L’ex centrocampista è carico ed è pronto ad affrontare il Lecce per la trentesima giornata di Serie A, sapendo che c’è da fare ancora tanta strada per conquistare l’Europa che conta: “Tutti dicono che per qualificarsi in Champions serviranno 70 punti, perché le quarte negli ultimi anni hanno sempre fatto questi punti, ma fare proiezioni ora serve a poco – afferma De Rossi ai canali ufficiali del club giallorosso -. Prima del mio arrivo, nessuno si aspettava il rendimento delle ultime nove partite e questo deve darci fiducia per affrontare al meglio queste nuove sfide”.

Lecce-Roma, De Rossi: “Dubbi di formazione. Abraham out”

Poi arriva il punto sulla formazione, con tanti dubbi ma una certezza non proprio positiva. Daniele De Rossi, infatti, annuncia l’assenza dell’attaccante:

“Per la formazione abbiamo ancora dei dubbi, ma non su Abraham che non potrà giocare questa partita – afferma il mister giallorosso -. Deve ancora compiere la terza e la quarta settimana di allenamento a regime pieno con la squadra”. La Roma potrebbe, invece, avere Dyabla: “Lo valutiamo domani, prosegue De Rossi, ha fatto degli allenamenti più intensi da solo, oggi si è allenato con noi ma era un allenamento blando. Domani cercheremo di capire come starà e capire se portarlo o no”.