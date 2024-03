Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 30 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 30 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Oggi torna in campo la Serie A dopo la sosta per le nazionali, ma sulle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali √® l’ennesima impresa di Jannik Sinner a rubare larga parte della scena. Campeggia la foto del tennista azzurro vittorioso contro Medvedev in due set con scritto ‘Uragano Sinner’ su ‘La Gazzetta dello Sport’ che in spalla parla di ‘Colpi da grande Milan’ con riferimento a Fofana, mentre in basso c’√® spazio per ‘Carissimi Agenti’, spesi 220 milioni per i procuratori con l’Inter che √® in testa. A chiudere la prima pagina Allegri che lancia Kean ed una intervista ad Arrigo Sacchi.

Sul ‘Corriere dello Sport’ ‘Rapace’ √® il titolo per l’impresa di Sinner, mentre c’√® spazio anche per l’esame Lazio della Juventus e per una intervista al centrocampista della Roma, Bryan Cristante. ‘Tuttosport’ oltre a “Mamma Mia” per Sinner si focalizza su Moise Kean parlando di ‘storia assurda’ che oggi √® chiamato a rialzare la Juventus contro la Lazio. In basso spazio anche ad Acerbi e ai nomi di Bijol e Schuurs per l’Inter.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 marzo 2024

La prima pagina de ‘L’Equipe’ √® quasi tutta per la sfida di ieri sera vinta in Ligue 1 dal Lille contro il Lens per 2-1, mentre su ‘Marca’ si parla del futuro roseo del Real Madrid.

Spazio ai volti dei vari Vinicius, Rodrygo, Endrick e Mbappé sulla prima del quotidiano spagnolo che esalta il nuovo che avanza, e potrebbe avanzare, per il Real.