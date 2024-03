Napoli, dalla protesta dei giocatori ai fischi: cosa succede al Maradona

Napoli, dalla protesta dei giocatori prima del fischio d’inizio ai sonori fischi dello Stadio Maradona: che cosa sta succedendo

Al Maradona è ripartita la Serie A con il big match Napoli-Atalanta. La squadra di Gasperini avanti 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca.

È notte fonda per Osimhen e compagni, privi oggi anche di Khvicha Kvaratskhelia causa infortunio. Gli azzurri sono di nuovo costretti a rimontare, in un match delicatissimo anche per la classifica e la rincorsa alla zona Champions League.

Un’eventuale sconfitta, infatti, complicherebbe forse definitivamente la qualificazione alla prossima Champions per i campioni d’Italia in carica. Al Maradona il clima è sempre più infuocato: dopo il primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, i tifosi presenti allo stadio hanno fischiato sonoramente la squadra azzurra sotto di due gol. La contestazione continua e sui social, nel mirino, c’è sempre il presidente De Laurentiis. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

45' di vuoto totale😳

0 occasioni, Osimhen che non tocca palla

Fuori da CL e #Bari verso #serieC Per #DeLaurentiis i nodi stanno arrivando al pettine

Serviranno soldi, e tanti

E lui non li ha, quindi venderà i migliori per salvarsi #NapoliAtalanta pic.twitter.com/NdaM00YAhI — Mariano (@Mariano_Amelio) March 30, 2024

antonio conte è l’unica speranza di delaurentiis#NapoliAtalanta — Kloppo 🧢 (@kloppilmago) March 30, 2024