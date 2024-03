Lazio-Juventus, Tudor spiega: “Ecco perché Immobile in panchina”

Lazio-Juventus è l’esordio di Tudor in panchina, il tecnico lascia Immobile fuori: la spiegazione nel prepartita

Tra pochi minuti al via Lazio-Juventus, gara ad alta tensione che nessuna delle due può sbagliare. Tante assenze da una parte e dall’altra, l’esordio di Tudor (grande ex bianconero) in panchina con i biancocelesti, le scelte di formazione particolari: ci sono davvero tanti temi.

La Lazio, dopo l’era Sarri, cambia totalmente modulo e passa alla difesa a 3. Fa discutere l’esclusione di Immobile, che lo stesso Igor Tudor spiega nel prepartita a DAZN: “L’idea era non far giocare i nazionali, poi ho dovuto rivedere qualcosa per gli infortuni di Lazzari e Luis Alberto. Immobile in panchina? Era giusto far giocare dall’inizio Castellanos che nell’ultima partita aveva segnato due gol. In ogni caso, tra tre giorni c’è un’altra partita, ci sarà spazio per tutti”.