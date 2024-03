La stangata non può essere evitata: 12 punti di penalizzazione

Dodici punti di penalizzazione: questa la stangata che aspetta il club per aver violato ripetutamente le norme

Classifica da riscrivere e campionato che rischia di essere completamente ribaltato. È questo quanto potrebbe accadere il prossimo 8 aprile, data in cui dovrebbe esserci il pronunciamento tanto atteso.

La Premier League vive il suo hannus horribilis a causa delle molteplici penalità inflitte per la violazione del PSR, il Fair Play Finanziario in vigore nel massimo campionato inglese. Everton e Nottingham Forest hanno già pagato dazio con rispettivamente sei e quattro punti di penalizzazione, una sanzione che li costringe a lottare fino all’ultima giornata per la salvezza.

Per i Toffees però le cose potrebbero anche peggiorare visto che è in corso un altro procedimento, sempre per la violazione delle norme relative al PSR e il verdetto dovrebbe arrivare l’8 aprile. La sanzione potrebbe assestare un colpo definitivo alle speranze di salvezza della formazione di Dyche, attualmente quattro punti sopra la zona rossa.

Premier League, 12 punti di penalizzazione per l’Everton: lo scenario

Prova ad anticipare la sentenza della commissione indipendente Keith Wyness, ex Ceo proprio dell’Everton, che delinea quel che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Stando a quanto dichiarato dall’ex dirigente della società di Liverpool, per la squadra di Dyche potrebbe esserci un’altra penalità di sei punti, che porterebbero a dodici la penalizzazione totale da scontare in questa stagione. Ma c’è anche un’altra possibilità che potrebbe ‘salvare’, almeno per quest’anno i Toffees: “Spero che possano dare sei punti con la sospensione. Poi se infrangi nuovamente le regole il prossimo anno, vieni punito con il doppio della penalizzazione”.

Praticamente, nessuna nuova sanzione in questa stagione, ma 12 punti la prossima se l’Everton dovesse infrangere nuovamente le regole del PSR.