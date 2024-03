HIGHLIGHTS | La Lazio e Tudor esultano al 93′: Marusic piega la Juventus

Vittoria all’ultimo assalto della Lazio, che con Marusic trova tre punti pesantissimi: esordio vincente per Tudor, per la Juve ko doloroso

Lazio-Juventus si risolve al minuto numero 93, la decide Marusic con un lampo all’ultimo assalto. Tudor può festeggiare alla grande l’esordio sulla panchina biancoceleste e rilanciarsi nella corsa per l’Europa, Allegri invece mastica amaro per una sconfitta che alimenterà ulteriori polemiche.

Squadre rivoluzionate tatticamente: la Lazio per la prima volta con la difesa a 3 e senza Immobile, con Castellanos titolare, la Juve con un 4-3-3 nominale che però diventa presto 4-5-1. Grande ritmo imposto in avvio dalla squadra di Tudor, che chiude gli avversari nella propria metà campo e si crea diverse occasioni. Castellanos spara due volte a salve da ottima posizione, Szczesny deve intervenire alla grande su Felipe Anderson, dopo aver rischiato la clamorosa frittata su Pedro per un disimpegno errato (proteste biancocelesti per un possibile rigore non concesso). La Juve riemerge nel finale di tempo con due spunti di Chiesa, Mandas attento con una grande parata sul primo destro dell’attaccante della Nazionale. Meglio i bianconeri in avvio di ripresa, altra grossa chance con Cambiaso che chiude al volo su un lungo cross ma trova ancora Mandas a sbarrargli la strada. La Juve tiene meglio il campo ma crea poco, scende l’intensità della Lazio che per larga parte del secondo tempo fa fatica. Nel finale, i cambi danno energia e riparte l’assalto. Occasione enorme con Marusic, il cui destro a botta sicura viene murato da Bremer. Nell’occasione, altre proteste laziali per una trattenuta del brasiliano su Zaccagni non sanzionata. Poi un destro di Luis Alberto va vicinissimo al palo. Sembra finita, invece Guendouzi trova Marusic in area, perso dal giovane Sekulov entrato poco prima, per l’esultanza dell’Olimpico e i malumori della Juventus

LAZIO-JUVENTUS 1-0 – 93′ Marusic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 62, Juventus* 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 50, Lazio* 46, Napoli* 45, Torino *44, Fiorentina** 43, Monza* 42, Genoa* 35, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli e Frosinone* 25, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più

**una partita in meno