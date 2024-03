Guendouzi-Tudor, subito scintille? Il gesto dopo il gol, cosa è successo

La Lazio vince contro la Juventus con un gol nel finale di Marusic: subito dopo il gesto di Guendouzi, con chi ce l’aveva?

Buona la prima per Tudor. Viene facile da titolare il successo della Lazio contro la Juventus nel giorno del debutto del nuovo allenatore.

Il tecnico croato ha fatto scelte anche drastiche, relegando in panchina tra gli altri Guendouzi (uno dei calciatori migliori in casa biancoceleste quest’anno), Luis Alberto e Immobile. Proprio il centrocampista francese, che Tudor già ha avuto ai tempi del Marsiglia, ha messo il suo zampino nell’azione del gol di Marusic.

Subito dopo la rete, il calciatore si è voltato e ha inveito contro qualcuno. Il gesto non è passato inosservato sui social e c’è chi ha ipotizzato che ce l’avesse proprio con Tudor. Il rapporto tra i due non è stato dei migliori a Marsiglia, con il tecnico che ad un certo punto della passata stagione lo ha spesso relegato in panchina, una situazione che provocò qualche scintilla.

Lazio-Juventus, il gesto di Guendouzi dopo il gol

Difficile, comunque, capire con chi ce l’avesse realmente Guendouzi con la sua reazione dopo il gol di Marusic.

Probabile anche che il francese abbia rivolto il suo gesto a qualche avversario visto che nei concitati minuti finali più volte dalla panchina della Juventus e da Allegri in particolare si sono levate proteste. Ad ogni modo resta il ‘giallo’ della reazione di Guendouzi e la certezza dei tre punti conquistati dalla Lazio all’esordio di Tudor: una vittoria che potrebbe cancellare qualsiasi malumore.