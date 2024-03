Futuro Mbappe, l’annuncio di Lui Enrique: c’è la svolta per Milan e Inter

Le dichiarazioni di Luis Enrique su Kilyan Mbappe fanno sperare i tifosi del Psg: così cambierebbero i piani del club francese

Nel giorno di Pasqua, allo Stade Velodrome, si giocherà una delle sfide più calde del calcio europeo: a Marsiglia, infatti, i padroni di casa ospiteranno il Psg per la ventisettesima giornata di Ligue 1.

Le due squadre sono separate da ben 20 punti, ma il match è davvero molto atteso, anche perché potrebbe essere l’ultima volta contro l’OM per Kylian Mbappe.

Una possibilità questa che Luis Enrique non sembra voler accettare: “Perché sarà l’ultima? Continuo a sperare che Kylian cambi idea – afferma il mister spagnolo ai microfoni di ‘Prime Video Sport France’ -. Non ha ancora detto nulla e può cambiare idea. Immaginate che vinciamo tutti e quattro i titoli in questa stagione e Kylian decide all’ultimo momento che il suo posto è a Parigi. Vedremo…“. A breve sapremo la verità, ma tutto lascia pensare che il futuro di Mbappe sia davvero al Real Madrid e che manchi solo l’annuncio ufficiale.

Psg, Mbappe ancora a Parigi: Milan e Inter esultano

Ma se Mbappe dovesse cambiare idea, decidendo di rimanere sotto la Torre Eiffel, ad esultare sarebbero i tifosi parigini, ma anche le big del calcio italiano.

Sì, perché il Psg non guarderebbe più ad un sostituto del francese e Milan e Inter potrebbero stare certamente più tranquilli: nell’ultimo periodo d’altronde si è parlato tanto di Rafa Leao e Lautaro Martinez come possibili alternative al campione transalpino.