DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus: le formazioni UFFICIALI LIVE

Alle ore 18 inizierà il primo round tra Lazio e Juventus, che dopo Pasqua si affronteranno anche nelle semifinali di Coppa Italia

Aperitivo con il big match. Nel programma della vigilia di Pasqua valido per il 30º turno di campionato, alle ore 18 allo Stadio Olimpico si affronteranno Lazio e Juventus. In casa bianco celeste c’è grande attesa per l’esordio in panchina di Igor Tudor. L’allenatore croato vivrà questa sfida da doppio ex, avendo militato nella Juve sia come giocatore, sia come vice di Andrea Pirlo in panchina.

Ci volati al terzo posto in classifica dopo gli ultimi risultati negativi, i bianconeri cercano una vittoria che li porterebbe momentaneamente a sorpassare il Milan, impegnato questa sera nella trasferta contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza in attacco. Oltre allo squalificato Dusan Vlahovic, infatti, il tecnico toscano dovrà rinunciare anche all’infortunato Arek Milik.

Non se la passa certo meglio il nuovo allenatore bianco celeste, che tra infortuni e squalifiche non potrà contare su alcuni elementi cardine. Con il quarto e il quinto posto distanti rispettivamente 11 e 8 punti, I padroni di casa sono quasi obbligati a vincere questo primo round contro i bianconeri, avversari anche nelle semifinali di Coppa Italia. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Kamada, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Pedro; Castellanos. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 50, Napoli* 45, Torino* 44, Fiorentina** e Lazio 43, Monza* 42, Genoa* 35, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli e Frosinone* 25, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più

**una partita in meno