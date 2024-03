DIRETTA Serie A, Genoa-Frosinone e Torino-Monza: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Frosinone e Torino-Monza, in programma alle ore 15 di oggi

Il programma della vigilia di Pasqua per il 30º turno del campionato di serie A prevede due partite alle ore 15: Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Due sfide che mettono in palio punti importanti per la corsa salvezza, ma anche per misurare le ambizioni europee di lombardi e piemontesi. Partiamo dalla sfida di Genova, dove la squadra allenata da Alberto Gilardino proverà a sfruttare l’entusiasmo generato dal pareggio in casa della Juve per tornare alla vittoria dopo tre giornate di astinenza.

Di fronte ci sarà una compagine in crisi di risultati. L’undici di Eusebio Di Francesco, infatti, è finito al terzultimo posto in classifica dopo una serie di ben otto partite consecutive senza vittorie. Nonostante un ottimo avvio di campionato, i ciociari si trovano ora direttamente coinvolti nella lotta per non retrocedere e uscire da Marassi con almeno un punto è di fondamentale importanza.

La sfida di Torino è invece uno scontro La sfida di Torino è invece uno scontro diretto nella corsa alla Conference o all’Europa League. I padroni di casa hanno un punto in meno rispetto ai brianzoli e un successo oggi vorrebbe dire sorpasso E ottavo posto in classifica in attesa di Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, in programma rispettivamente alle 18 e alle 20:45. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Probabili formazioni Genoa-Frosinone e Torino-Monza

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck. All. Di Francesco

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini Mota; Djuric. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: