DIRETTA Serie A, Fiorentina-Milan: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Nel ricordo del compianto direttore generale Joe Barone, la Fiorentina ospita questa sera il Milan nella 30ª giornata di serie A

In un’atmosfera carica di emozioni e sentimenti, la Fiorentina ricorderà questa sera Joe Barone. La squadra viola scenderà in campo per la prima volta dopo la tragica scomparsa del direttore generale e lo farà nel big match contro il Milan. Oltre alla volontà di fare i punti preziosi per la corsa alla Champions League, i ragazzi allenati da Vincenzo italiano avranno una motivazione in più per cercare la vittoria e dedicarla all’ex dirigente viola.

Durante i 90 minuti, i padroni di casa dovranno vedersela contro un avversario di tutto rispetto e in salute. Prima della sosta, la squadra di Stefano Pioli ha vinto in trasferta contro il Verona, centrando il settimo risultato utile consecutivo tra campionato ed Europa League. L’allenatore rossonero dovrà tuttavia fare i conti con la pesante assenza di Theo Hernández, squalificato dopo l’ammonizione presa contro gli scaligeri. In difesa mancherà anche Kalulu, vittima di un nuovo infortunio. Gli ultimi cinque scontri diretti al Franchi sono in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

