Allegri è nel caos, scoppia la bufera: “A tutto c’è un limite”

Torna in campo la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Allegri prepara un cambio di formazione che però non sembra raccogliere il favore dei tifosi

Archiviata la sosta per le nazionali la Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo col chiaro obiettivo di fare bottino pieno in trasferta contro la Lazio.

Una sfida da non fallire per rimettere pressione al Milan nell’ambito della lotta per il secondo posto, obiettivo comunque importante per i bianconeri. In vista di Lazio-Juventus, Massimiliano Allegri sta quindi meditando una mossa a sorpresa vista anche l’assenza di Kostic a sinistra. Spazio possibile per Mattia De Sciglio che potrebbe giocare sulla corsia mancina scavalcando nel testa a testa Iling Jr.

Una scelta che se confermata varrebbe i primi minuti stagionali per De Sciglio, calciatore sempre molto utile alla causa ma spesso rallentato dagli infortuni.

Juventus, Allegri va verso De Sciglio: la scelta infiamma i tifosi

Un ritorno a sorpresa quello di De Sciglio che non ha lasciato insensibili i tifosi, divisi tra chi crede nelle sue potenzialità e chi invece risulta più scettico vista la lunga assenza.

A tal proposito ecco alcuni messaggi da parte dei tifosi su X:

sinceramente speravo più in un attacco nucleare che al ritorno di de sciglio — giulia (@giuliaatodaro) March 30, 2024

Le mie vacanze di Pasqua rovinate da

De Sciglio

Allegriani

Juventus — B. (@StanisLaRochele) March 30, 2024

De Sciglio titolare è un colpo ai reni — Alessandross8 (@Alessandro12213) March 30, 2024

a tutto c’è un limite, non scherziamo. giustificare la titolarità di de sciglio è un atto dettato puramente dalla malafede, senza se e senza ma. non c’è nessuna motivazione logica dietro a quella scelta, nessuna — astrothunder✿ aspetta il comunicato (@justascorpio7) March 30, 2024

Se giochiamo davvero con DeSciglio titolare meritiamo di perdere a prescindere — Benny (@bennymonaco93) March 30, 2024

Follia de sciglio, sensazioni pessime. — Gabriele (@Gabriele40004) March 30, 2024