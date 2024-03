UFFICIALE Supercoppa Italiana: svelato il format e la sede | CM.IT

Le 20 società di Serie A, nell’odierna assemblea, hanno deciso format e sede della prossima edizione della Supercoppa Italiana

La Lega Serie A ha sciolto i dubbi sulla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Il format a 4 squadre, andato in scena per la prima volta lo scorso gennaio e che ha visto il successo dell’Inter, è stato infatti confermato dalle 20 società della massima serie dopo l’ultima assemblea odierna che si è svolta in videoconferenza.

Presenti tutti i club che, come appreso da Calciomercato.it, hanno quindi votato per la conferma del ‘nuovo’ formato e che vedrà le prime due classificate della Serie A e le finaliste della Coppa Italia sfidarsi sempre in Arabia Saudita nel gennaio 2025. Nell’ultima edizione la Supercoppa ha messo in palio un montepremi da 23 milioni di euro per le quattro squadre partecipanti.

🚨#Supercoppa Italiana: confermato il format a 4 squadre anche nella prossima edizione, che si svolgerà sempre in Arabia Saudita nel mese di gennaio 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 29, 2024

Inoltre, nell’assemblea odierna, è stato istituito il premio ‘Man of the Match’ a partire dalla prossima stagione. Riconoscimento che sarà consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A e che verrà sponsorizzato dal gruppo Panini. Saranno gli appassionati e i tifosi, tramite un QR code, a votare il giocatore che riceverà in campo il premio al termine delle partite.