UFFICIALE, partita anticipa da lunedì a domenica: “Motivi di sicurezza”

Deciso lo spostamento della partita al giorno prima per motivi di sicurezza: insolito l’anticipo al giorno prima del match di campionato

Cambio di programma in Premier League. E partita anticipata nel prossimo weekend del massimo campionato inglese.

La ragione questa volta è quanto meno singolare, visto che Tottenham-Nottingham Forest non si giocherà a causa di uno sciopero sindacale indetto nella giornata di lunedì 8 aprile. Per evitare quindi possibili disordini e dunque mantenere alto il grado di sicurezza, il club londinese su richiesta anche della Federazione ha comunicato l’anticipo della sfida appunto da lunedì a domenica 7 aprile. Oltre alle motivazioni, insolito anche lo spostamento al giorno prima dell’incontro del ‘Tottenham Hotspur Stadium’.

Nelle scorse ore il Tottenham ha comunicato quindi la decisione e la nuova data della partita, ufficializzando lo spostamento del match valevole per la 30° giornata di Premier League.

Non è mancata qualche protesta sui social da parte dei tifosi, specialmente della squadra ospite che già avevano pianificato la trasferta a Londra. “A causa di uno sciopero sindacale pianificato e di sostanziali interruzioni sulle rete ferroviaria previste per lunedì 8 aprile, la gara contro il Nottingham Forest verrà spostata a domenica 7 aprile – si legge sul sito del Tottenham – La decisione è stata presa dopo una riunione d’emergenza tra il Safety Advisory Group (la consulta per la sicurezza presieduta dal Consiglio di Haringey) comprendente i rappresentanti del club, dei servizi d’emergenza, dei trasporti e del Tottenham Supporters Trust“.