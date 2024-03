Non solo Bremer, prendono anche un flop dalla Juventus. L’indizio di mercato in casa bianconera in vista della sessione estiva

Nelle ultime ore sono esplose le voci su Gleison Bremer. La conferma della clausola rescissoria presente nel contratto del brasiliano ha subito riacceso rumors ed indiscrezioni riguardo ad un possibile addio alla Juventus.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, la possibilità che il giocatore possa lasciare la Juventus la prossima estate attraverso la clausola è stata smentita fin da subito. Tuttavia, l’esistenza di una clausola d’uscita nell’attuale contratto con la Juve è confermata.

La cifra si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro, ma la clausola rescissoria è valida ed esercitabile solamente a partire dall’estate del 2025. Nel prossimo calciomercato estivo, dunque, i club interessati dovranno trattare direttamente con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro con Bremer? Spunta l’indizio

Il club dato in prima fila per Bremer è il Manchester United. I ‘Red Devils’, a caccia di un difensore top per la prossima stagione, sarebbero intenzionati a fare sul serio per il brasiliano. Da Bremer ad Alex Sandro.

Stando ai bookmakers, non è da escludere anche il possibile trasferimento dell’esperto difensore brasiliano in Premier League. Se la quota Sisal di Bremer allo United è attualmente a 7.50, infatti, anche Alex Sandro è quotato a 12.00 e dato in orbita Manchester United. L’ex Porto, come noto, è in scadenza di contratto e lascerà la Juve a parametro zero.