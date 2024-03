Lazio-Juventus, un altro big a rischio: le ultime

Domani big match all’Olimpico tra Lazio e Juventus, gara in cui le assenze iniziano a moltiplicarsi: un altro big rischia di saltare la sfida

Punti pesantissimi in palio alle 18 di domani, all’Olimpico di Roma, con Lazio e Juventus a confronto. Entrambe le squadre devono riprendersi da un periodo difficile, i biancocelesti vedranno tra l’altro l’esordio di Tudor in panchina. Una gara che però potrebbe essere segnata dalle numerose assenze.

Allegri dovrà rinunciare a Vlahovic per squalifica e agli infortunati Milik, Alcaraz, Kostic e Alex Sandro. Ma non se la passa bene nemmeno la Lazio, dove Lazzari ieri si è fermato per un problema al polpaccio e con Luis Alberto che quest’oggi ha saltato la rifinitura per un affaticamento muscolare. A questo punto, la presenza dello spagnolo è in fortissimo dubbio.