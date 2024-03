Inzaghi esulta: un big già in campo contro l’Empoli | CM.IT

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile per l’Inter e Simone Inzaghi: recuperato un titolarissimo per il posticipo di campionato contro l’Empoli

Infortunio già smaltito e disponibile per lunedì con l’Empoli. Yann Sommer sarà abile e arruolabile per il posticipo di Pasquetta del Meazza.

Confermate le sensazioni positive di giovedì: il nazionale svizzero è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo e si candida quindi per partire dal primo minuto nella sfida contro i toscani. Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi dopo la rifinitura di domenica, in preallarme c’è Audero se l’allenatore piacentino dovesse comunque concedere un turno di riposo a Sommer. Oltre all’estremo difensore elvetico, nei giorni scorsi erano tornati ad allenarsi con la squadra anche Carlos Augusto e Sensi.

Inter, l’Empoli nel mirino: infortunio alle spalle per Sommer

Seduta individuale invece per de Vrij e Arnautovic, che continuano con la tabella personalizzata dai rispettivi infortuni.

Inzaghi e lo staff medico interista sperano di recuperarli già per la trasferta di Udine, al più tardi nel successivo impegno di San Siro contro il Cagliari. Intanto è rientrato ad Appiano Gentile anche Lautaro Martinez, dopo gli impegni del capitano con la nazionale argentina. Il ‘Toro’ era tornato ieri a Milano dopo il volo intercontinentale dal Sudamerica e come da programma per lui era previsto il rientro agli ordini di Inzaghi nell’allenamento di questa mattina.

Per la sfida contro l’Empoli l’allenatore emiliano dovrebbe quindi affidarsi ai titolarissimi (Acerbi compreso), con un solo dubbio di formazione sulla destra tra Darmian (favorito) e Dumfries oltre ovviamente all’impiego fin dal primo minuto di Sommer.