Inter, l’assist inatteso di Marotta a Juve e Milan

Notizie inattese sul mercato dell’Inter, Marotta fa un ‘regalo’ a Juventus e Milan: l’indiscrezione sulle mosse nerazzurre

L’Inter prova a mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions e le polemiche per il caso Acerbi rituffandosi nel campionato. Nove giornate alla fine, un buon margine sul Milan secondo in classifica e tutta l’intenzione di arrivare il prima possibile allo scudetto, iniziando dal match di Pasquetta contro l’Empoli, appuntamento da non fallire.

Inter che nel frattempo riflette sul suo futuro, tra le notizie che trapelano sul destino societario, con Zhang alle prese con il ripianamento dei prestiti, e le mosse di mercato che sta pianificando Beppe Marotta. L’ad vuole mantenere i nerazzurri competitivi anche nella prossima stagione e sa dove intervenire per raggiungere lo scopo. Soprattutto, per tenere alle spalle la concorrenza interna, Milan e Juventus in primis. Ma da parte dei nerazzurri arriva un ‘assist’ imprevisto a bianconeri e nerazzurri.

Inter-Hermoso, arriva la smentita: Allegri e Pioli sorridono

Tra i nomi emersi come caldi in ottica di mercato per i nerazzurri, negli ultimi tempi, anche quello di Mario Hermoso, difensore in procinto di lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero a fine stagione. Ma su tale pista, ci sarebbe una smentita forte.

Secondo il giornalista Pasquale Guarro della ‘Gazzetta dello Sport’, dall’intermediario di mercato che cura gli interessi del difensore spagnolo filtrerebbe che il giocatore non interesserebbe all’Inter. Anzi, che al momento tra le priorità del club nerazzurro non ci sarebbe assolutamente un difensore.

Ad ogni modo, come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it, l’interesse dell’Inter nei confronti di Hermoso sarebbe concreto, ma lo spagnolo non rappresenta l’unico obiettivo di Marotta. Il dirigente nerazzurro monitora un altro parametro zero, ovvero Lloyd Kelly del Bournemouth, ma occhio anche a Martinez Quarta della Fiorentina e Tah in forza al Bayer Leverkusen.