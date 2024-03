Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 28 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 28 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Ci metto la firma”. Inzaghi rinnova con l’Inter. Derby Thuram: Milan a caccia di Khephren, fratello di Marcus. Juve: da Bremer e Huijsen 100 milioni dal mercato. Sinenr classe vincente.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Juve, perdi Bremer”. Lo United è pronto a pagare i 60 milioni della clausola. Juan Jesus: “Non sono stato tutelato”. Tardelli duro: “Anche il giudice ha sbagliato”. Inter, c’è già un compratore. Fiorentina, sogno De Rossi.

Così apre Tuttosport: “Gravina, ha torto?”. Caso Acerbi: lo sconcerto di Juan Jesus. Tudor, la voglia, i critici: Allegri, sfide da paura. Quel Vlasic cuore Toro, Modric: “Un grande”. Altro che galattico: è un Real spaventoso. Settant’anni di Antognoni: “Io sono Viola e felice così”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 28 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 28 marzo marzo 2024.

La prima pagina di AS: “Kroos se queda”, il tedesco pronto a rinnovare con il Real Madrid fino al 2025. “O’Neil deal”, spunta anche l’attuale tecnico del Wolverhampton per la panchina del Manchester United come titola il Daily Star.