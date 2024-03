Pulisic è rinato con Pioli: “Il Milan mi ha dato ciò che volevo”

Christian Pulisic è diventato uno dei protagonisti del Milan di Stefano Pioli. L’americano ha convinto proprio tutti e il suo valore è aumentato

Tra i grandi acquisti dell’ultima estate c’è certamente Christian Pulisic. L’americano è letteralmente rinato sotto la gestione di Stefano Pioli, diventando una pedina fondamentale per il Milan.

12 gol e 8 assist in 39 partite, sono i numeri stagionali dell’ex Chelsea che confermano quanto sia importante per il Diavolo. E dire che quando ha varcato i cancelli di Milanello, non tutti erano convinti delle qualità di Pulisic, c’è chi addirittura pensava potesse essere solo una riserva di Rafa Leao e Samuel Chukwueze.

Doveva essere il nigeriano il padrone della corsia destra, ma le gerarchie, in realtà, si sono capite fin da subito, con Pioli che non ha avuto alcun dubbio di puntare sull’americano. Il giocatore 25enne è arrivato in Italia per soli 20 milioni di euro, ora il suo valore si è almeno triplicato e ad esultare sono proprio tutti. Il Milan che ha finalmente un esterno di destra all’altezza di Rafa Leao e chiaramente lo stesso Pulisic.

Pulisic esulta: “Il Milan ha dato l’opportunità che volevo”

L’americano, come detto, è rinato, battendo il proprio record personali di gol, ma non vede grandi cambiamenti: “Sicuramente mi sono preso cura del mio corpo – afferma Pulisic, in un’intervista a Fox Sports – Ma è stato bello avere l’opportunità di giocare con continuità.In questa stagione mi sento bene e sento fiducia”.

La rinascita di Pulisic è chiaramente anche merito di Stefano Pioli: “Ha davvero mantenuto le promesse – riporta Sportmediaset -. Non è solo sapere che avrei giocato, ma è avere anche qualcuno che mi ha parlato prima e che mi ha voluto fortemente. Volevo un’opportunità e il Milan me l’ha data davvero”. Per conquistare lo Scudetto bisognerà aspettare, ma l’Europa League per Pulisic resta un obiettivo possibile: “Lotteremo per provare a vincere il trofeo”.