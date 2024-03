Per la Juventus il sogno è già svanito: accordo e firma fino al 2025

Le chances della Juventus di mettere le mani sul campionissimo possono dirsi concluse. L’accordo è stato trovato sulla base di un contratto fino al 2025

Alla ripresa del campionato la Juventus di Max Allegri non può più permettersi passi falsi. Reduce da un filotto di risultati negativi che hanno profondamente ridimensionato le velleità stagionali dei bianconeri, Kean e compagni sono chiamati ad una reazione d’orgoglio. Le voci di mercato, però, continuano a tenere banco senza soluzione di continuità.

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento di Giuntoli c’è sicuramente il centrocampo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la “Vecchia Signora” ha denotato limiti strutturali piuttosto evidenti soprattutto nella zona nevralgica del campo. Con Koopmeiners obiettivo numero uno per puntellare la mediana, non possono essere esclusi dal ventaglio di nomi né Thuram né un possibile ritorno di fiamma per Samardzic. Nei giorni scorsi, inoltre, era stato nuovamente accostato alla Juventus il profilo di Toni Kroos. Salvo nuovi clamorosi colpi di scena, però, il tedesco continuerà la sua esperienza al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Kroos vicinissimo al rinnovo con il Real Madrid

In scadenza di contratto con i Blancos al termine di questa stagione, Kroos prolungherà di un anno la sua esperienza al Real Madrid. Dopo i contatti esplorativi andati avanti nelle scorse settimane, i colloqui hanno subito un’accelerata improvvisa. Sotto questo punto di vista, la fumata bianca è sempre più vicina

Come evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, la firma sarebbe ormai dietro l’angolo. La distanza tra domanda ed offerta è stata ormai colmata e il traguardo d’arrivo della trattativa per il rinnovo ormai ad un passo. Punto di riferimento imprescindibile del ciclo glorioso del Real Madrid, Toni Kroos avrà il ruolo di aiutare la squadra nel suo percorso di crescita, fungendo da veicolo di crescita per i giovani. Con il centrocampista tedesco ormai vicino alla firma con le Merengues, svaniscono le residue velleità della Juve di provare a fare irruzione nella trattativa.