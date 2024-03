Napoli-Atalanta, Kvaratskhelia in forte dubbio: come sta

In vista di Napoli-Atalanta, non arrivano notizie confortanti per gli azzurri sulle condizioni di Kvaratskhelia: il report medico

Sabato alle 12.30, Napoli-Atalanta aprirà il turno pasquale di campionato. Si scende subito in campo per un match cruciale per la corsa all’Europa, azzurri chiamati a vincere per provare la risalita, ma non ci sono buone notizie per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è uscito anzitempo dalla sfida che la sua nazionale ha disputato con la Grecia, prevalendo ai rigori, per l’accesso a Euro 2024. Gli esami svolti quest’oggi da parte del club azzurro hanno evidenziato “una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra“. Si legge quindi che il giocatore ha svolto terapie e lavoro in palestra, saltando dunque la sessione di allenamento. Dunque, la presenza dell’attaccante per sabato è in forte dubbio. C’è soltanto la giornata di domani, per Calzona e i suoi, per provare a valutare un recupero in extremis.