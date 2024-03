Milan scippato, il difensore vola al Manchester United

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo colpo in difesa: sul giocatore è piombato anche il club inglese, pronto a scipparlo al Milan

E’ caccia al difensore in casa Milan. I rossoneri sono pronti a vivere un calciomercato da protagonisti, vivendo un’estate diversa rispetto a quella passata.

Niente rivoluzioni, ma un colpo per reparto: così oltre al grande bomber e ad un centrocampista, il Diavolo è pronto a mettere le mani anche su un centrale di difesa. E’ molto probabile però che gli affari nel reparto arretrato possano essere più di uno. Oltre a Simon Kjaer, infatti, non è da escludere un altro addio.

Il Milan a giugno potrebbe così acquistare un centrale già pronto e un altro da far crescere senza fretta. In cima alla lista dei desideri del Diavolo, non è un segreto, c’è Alessandro Buongiorno, del Torino ma piacciono tanto anche Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg, entrambi con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda la scommessa su cui puntare, negli ultimi giorni sta avanzando l’idea Aaron Anselmino. Il giocatore si sta mettendo in mostra con la maglia del Boca Juniors ed è pronto a spiccare il volo verso l’Europa.

Milan, concorrenza del Manchester United per Anselmino

Il giocatore classe 2005, nato a Bernardo Larroudé, ha un contratto ancora lungo, fino al 31 dicembre 2028, ma in estate potrebbe fare già le valigie.

Il Milan, d’altronde, non è l’unico club sulle tracce di Anselmino. Secondo quanto riporta Olé, in Argentino, la giovane promessa del Boca, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Una notizia per nulla positiva per il Diavolo, che potrebbe rischiare di veder sfumare un obiettivo. Il giocatore ha una valutazione sui 20 milioni di dollari e i club inglesi non si fanno certo dei problemi a far saltare il banco con offerte importanti.