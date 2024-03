Juventus costretta a cederlo in estate: ritorna a casa dopo quattro anni

Juve, cessione ‘obbligata’ nel prossimo calciomercato estivo. Il bianconero può firmare subito in Premier League

Nel primo calciomercato estivo targato Cristiano Giuntoli, la Juventus si prepara a tornare protagonista anche sul fronte entrate. Il club bianconero ha già staccato il pass per il Mondiale per Club 2025, in attesa del ritorno in Champions League.

Due traguardi che garantiranno ingenti introiti nelle casse bianconere, permettendo a Giuntoli e Manna di tornare protagonisti sul mercato. Il primo tassello da risolvere, però, sarà quello relativo alla panchina: dal futuro di Allegri dipenderanno inevitabilmente anche le strategie di mercato della nuova dirigenza della Juventus.

Non solo sul fronte cessioni e acquisti. Sono infatti numerosi i big in scadenza di contratto fra 2024 e 2025, da Rabiot e Rugani a Iling-Junior e Chiesa. Il loro futuro dipenderà anche dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Iling Jr può salutare in estate: lo scenario

In scadenza a giugno 2025 c’è anche Samuel Iling Junior. Il laterale inglese sta vivendo una stagione complicata sotto la guida di Allegri e non ha trovato lo spazio desiderato.

Le trattative per il rinnovo oltre il 2025 sono attualmente in stand-by ed il suo futuro in bianconero appare sempre più in bilico. Iling, infatti, è ormai diventato un’alternativa nel “roster” della Juve e figura sulla lista dei cedibili per l’estate. Come riportato da ‘Football Insider’, il club bianconero potrebbe essere costretto a cedere il calciatore per non perderlo a parametro zero nell’estate 2025. Nel suo futuro, con ogni probabilità, c’è il ritorno in patria e la Premier League. Tottenham, West Ham, Brighton e Everton sono già segnalate sul calciatore.