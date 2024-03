Juve, Zidane torna in panchina: il vice è già in Serie A

Juventus, Zinedine Zidane potrebbe tornare a sedersi in panchina nella prossima stagione: il suo vice sarebbe già in Serie A

Per la Juventus il sogno di un ritorno di Zinedine Zidane non è mai svanito. L’allenatore francese, rimasto senza squadra dopo la sua avventura al Real Madrid, potrebbe tornare in panchina a partire dalla prossima stagione.

In casa bianconera il destino di Massimiliano Allegri è tutto da definire. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2025 con la Juve, ma come vi abbiamo raccontato John Elkann avrebbe già deciso per la separazione. I nomi per il club bianconero come possibile successore di Allegri sono diversi. Thiago Motta è uno dei profili più graditi, ma l’idea Zidane non è mai tramontana. Il francese continua ad essere un sogno in casa bianconera, ma la Juventus non è l’unico club interessato.

Juve, il Bayern punta Zidane e Ribery può essere il vice

Sulle tracce di Zidane ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Il club tedesco ha già annunciato che si separerà da Thomas Tuchel alla fine della stagione con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Il club bavarese è a caccia di un tecnico di spessore. Xabi Alonso resta però il preferito in casa tedesca, anche se ci sono alcuni fattori complicati. Dal contratto che lega l’allenatore spagnolo al Bayer Leverkusen, alla concorrenza, con il Liverpool che preme molto forte per portare il tecnico in Premier League. Anche i ‘Reds’ infatti dovranno cercare un nuovo allenatore, visto che Klopp ha annunciato il suo addio. Anche se ‘Sky Sports Uk’ ha sottolineato come l’opzione si sarebbe complicata. Se la pista Xabi non dovesse concretizzarsi, Zidane resta un nome forte per il Bayern Monaco, che, stando a quanto riportato dalla ‘Bild’, starebbe pensando a riportare a Monaco un suo ex giocatore. Il club bavarese starebbe infatti ragionando ad un ritorno di Franck Ribery, ad oggi nello staff della Salernitana, che potrebbe quindi far parte del suo staff e sarebbe emozionato dal tornare in Baviera sedendosi al fianco di Zidane.