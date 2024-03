Frecciata ad Allegri, la critica in diretta dell’ex Juventus

Nuove critiche per Massimiliano Allegri, un ex Juventus solleva un tema caldo sulla gestione del gruppo bianconero

Dopodomani, la Juventus riparte dalla sfida con la Lazio, a caccia di un risultato importante per rialzarsi dopo il recente periodo negativo. Bianconeri che però dovranno fare a meno anche di Milik oltre che di Vlahovic in attacco e che dunque saranno in emergenza. Compito non facile per Massimiliano Allegri, che in questo momento sta raccogliendo non poche critiche.

Il tecnico livornese di recente non ha gestito proprio al meglio la sua rosa. Tra i giocatori che hanno risentito di una richiesta tattica non ideale, Manuel Locatelli, il cui rendimento non è stato entusiasmante in diverse occasioni. In difesa dell’ex Sassuolo, con una velata critica al modo in cui è stato utilizzato dall’allenatore, l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, che a ‘Radio Serie A’ ha dichiarato: “Locatelli è stato messo davanti alla difesa per fare il play, ma senza aiuti nell’impostazione è finito nell’ombra. In passato aveva gamba e inserimento verso la porta, spero che torni in una posizione di mezzala. E’ chiaro che se passi 70 minuti a coprire il pallone, quando poi ce l’hai tra i piedi per giocarlo sei meno lucido”.