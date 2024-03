Sorpasso su Conte, Mourinho torna in Serie A: già svelate le cifre

Il futuro di Conte e Mourinho può incrociarsi nelle prossime settimane: il portoghese pronto a tornare in Serie A, svelate le cifre

Saranno due dei nomi più importanti di un’estate che si preannuncia bollente per quel che riguarda le panchine: Antonio Conte e José Mourinho hanno voglia di tornare ad allenare e sono alla ricerca del progetto giusto per farlo.

Progetto che potrebbe riportarli in Serie A, dove Conte manca dallo scudetto vinto con l’Inter e Mourinho dallo scorso gennaio, quando è stato esonerato dalla Roma. Entrambi gli allenatori sono tra i candidati a panchine prestigiose all’estero (si è parlato del Bayern Monaco), ma anche per squadre del nostro campionato.

Ebbene, sembra che il portoghese abbia sorpassato Conte nel prendere la guida di una squadra di Serie A: ne sono convinti i bookmakers che lanciano la volata allo Special One per la panchina del Napoli.

Calciomercato Napoli, Mourinho prende quota: sorpasso a Conte

Stando alle quote di Sisal, infatti, l’approdo di Mourinho in azzurro entro settembre 2024 vale 3,50 volte la posta. Soltanto Vincenzo Italiano ha una quota più bassa (2,50) e si candida come il favorito numero uno alla panchina del Napoli.

Come detto, Mou ha superato anche Conte che è quotato a quattro. Nella lista dei possibili allenatore del club attualmente campione d’Italia in carica ci sono anche Sarri (a 4) e Thiago Motta (dato a 6 nonostante l’agente abbia escluso un suo approdo in azzurro). A seguire anche altri candidati come Gilardino (7,50), Palladino e Farioli (10).

Infine, i bookmakers credono poco nelle ipotesi Pioli, Cannavaro e Gasperini, tutti quotati 15 volte la posta. Non resta che attendere per capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli e quale sarà la scelta di De Laurentiis con Calzona che potrebbe anche tornare in gioco con un finale di campionato che consegni la qualificazione Champions ai partenopei.

Per Mourinho, invece, come riferisce ‘agipronews’, restano in piedi anche l’ipotesi Arabia Saudita (quotata a 5) e la Nazionale portoghese (8,50).