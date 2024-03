Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 27 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 27 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport titola con “Non c’è la prova” e la foto di Acerbi ‘assolto’. Ovviamente il focus di tutti i quotidiani è proprio la sentenza del Giudice Sportivo che non ha inflitto nessuna squalifica al difensore dell’Inter scatenando l’ira del Napoli. Di spalla ‘Giroud via. Caccia al 9′, con il francese che andrà negli USA. E ancora il tennis ‘Super Sinner’ che batte O’Connell e oggi sfiderà Machac ai quarti a Miami. E ancora ‘Euro 2024, Kvara qualificato (ma si fa male). Gudmundsson no’. E a chiudere in taglio basso ‘Wendell, scatto Juve’.

Il Corriere dello Sport apre con ‘Assolto ma fatto nero’ e ‘durissime reazioni alla sentenza Acerbi’, ovvero la furia del Napoli: “Per la giustizia il colpevole è Juan Jesus”. E ancora gli altri titoli: ‘Allegri ora deve inventarsi i gol’, ‘Barone voleva Zaniolo a Firenze’. In taglio basso ‘Kvara, una festa storica’.

E poi su ‘Tuttosport’ la prima pagina è “Allora la colpa è di Juan Jesus…” come scrive il Napoli nel comunicato. In taglio alto “Koopmeiners o Ferguson? Juve, ti servono tutti e due”, l’opinione dell’ex bianconero Tacchinardi. In taglio basso ‘Febbre da Euro Toro. I tifosi ci credono’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 27 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, mercoledì 27 marzo marzo 2024.

AS titola ‘Dalla festa alla rissa’, ovvero quanto successo tra Spagna e Brasile ieri sera in amichevole, prima in campo e poi dopo il fischio finale e non solo dove c’è stata più di qualche scaramuccia, oltre ai fischi a Morata del Bernabeu. Il Mundo Deportivo invece apre con ‘Laminho’ con il talentino del Barcellona che fa il ‘brasiliano’ contro la Selecao.