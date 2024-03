Osimhen e Leao insieme, Serie A saccheggiata: ci sono già le cifre

Nonostante sia ancora piuttosto lontana l’apertura della sessione estiva di calciomercato, non sono poche le indiscrezioni che continuano a tenere banco. Nuovo scenario a sorpresa

Quella che tra pochi mesi aprirà i battenti si appresta a configurarsi come un’estate densa di profondi cambiamenti per molte squadre di Serie A. La disponibilità economica dei top club europei impone scelte oculate per le compagini italiane, non solo in entrata ma anche e soprattutto in uscita.

Del resto molte delle operazioni in entrata compiute dalle big italiane sono state precedute, per non dire indirizzate, da manovre in uscita che ne hanno permesso la realizzazione. Ne sa qualcosa il Milan che, ad esempio, dopo aver incamerato i soldi derivati dalla cessione di Tonali, ha praticamente rivoluzionato l’organico, con acquisti di spessore soprattutto dalla cintola in su. Molte delle future mosse del “Diavolo”, non è un segreto, saranno chiaramente influenzate dall’evolvere della situazione legata a Leao. La situazione contrattuale del portoghese pone il Milan in una sostanziale posizione di forza. Tuttavia, non sono pochi i club a caccia di un esterno offensivo in grado di essere impattante nel presente, ma su cui poter costruire anche un ciclo in ottica futura.

Rivoluzione totale al Psg, Leao ed Osimhen nel mirino: l’indizio dei bookmakers

Fra questi, la candidatura del Psg non passa di certo in sordina. Con l’addio di Mbappe ormai sempre più vicino, i parigini hanno già da tempo scandagliato il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rivitalizzare l’attacco. Non è un mistero, ad esempio, che uno dei nomi circolati con maggiore insistenza in ottica Psg sia proprio quello di Rafa Leao.

Parallelamente, però, il club transalpino sta valutando anche altri tipi di soluzioni. L’innesto di un bomber vero, ad esempio, non è affatto da escludere. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che dopo la firma del rinnovo con il Napoli il profilo di Osimhen sia stato sistematicamente accostato ai parigini. Effettivamente l’attaccante nigeriano degli Azzurri sembra configurarsi come una delle opzioni più calde per il nuovo reparto offensivo del Psg. Ne sono convinti anche i betting analyst di Sisal che, non a caso, hanno già preso una posizione chiara a riguardo.

Il noto sito scommesse, infatti, banca a 3.50 volte la posta il possibile approdo di Osimhen sotto la Tour Eiffel. La candidatura dell’attaccante del Napoli si fa preferire in listino rispetto a quella di Lautaro Martinez, che insegue a quota 9.00. Ma c’è di più. Alla luce del sempre più probabile restyling del suo reparto offensivo, non è escluso che il Psg metta a segno almeno un altro colpo in attacco. Secondo Sisal, il nome più credibile per l’eventuale l’erede di Mbappe sarebbe proprio Leao, in lizza a 4.50 volte la posta. Da notare come al Psg sia stato accostato anche Federico Chiesa, più staccato a quota 9. Staremo a vedere cosa succederà.