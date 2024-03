L’infortunio è più grave del previsto, UFFICIALE: stagione finita

Brutta tegola per la big che deve rinunciare al calciatore fino al termine della stagione: il recupero va a rilento, se ne parla il prossimo anno

Un annuncio che coglie di sorpresa e che rimanda tutto alla prossima stagione. Niente da fare, l’infortunio costringerà il calciatore a saltare tutta la parte finale di questa annata con la speranza di poter tornare in campo all’inizio del nuovo anno calcistico.

Il Chelsea perde Romeo Lavia fino al termine del campionato: il centrocampista era assente da dicembre, quando si infortunò nel corso del match contro il Crystal Palace. I Blues hanno comunicato oggi che, a causa di uno stop nel percorso di recupero, il calciatore non potrà tornare in campo prima della fine della stagione.

Una brutta tegola per Lavia che in questa stagione ha visto il campo soltanto una volta: era il 27 dicembre, match di Premier League contro il Crystal Palace. Poco più di trenta minuti in campo, poi l’infortunio alla coscia che lo ha costretto ad un nuovo lungo stop.

Chelsea, Lavia fuori causa: stagione finita

Acquistato quest’estate dal Southampton con una spesa di oltre sessanta milioni di euro, il 20enne belga ha avuto fin da subito problemi fisici che hanno complicato i piani anche di Pochettino.

Già prima del problema alla coscia che gli farà terminare anzitempo la stagione, Lavia resta stato messo fuori causa da un infortunio alla caviglia a settembre. Il lungo percorso di recupero si era completato con la panchina con il Wolverhampton e il debutto contro il Crystal Palace che ha però segnato l’inizio di un nuovo calvario.

Ora l’annuncio del Chelsea con Romeu Lavia che sarà spettatore fino al termine della Premier League, sperando si poter ritornare in campo all’inizio della prossima stagione.