Gravi accuse per il presidente, UFFICIALE: chiesti due anni e mezzo di carcere

Presidente nel mirino della giustizia, le gravi accuse possono portarlo a una reclusione in carcere di due anni e mezzo

Sono giorni di polemiche roventi per le vicende legate al mondo del calcio, ma esterne al terreno di gioco. Se in Italia abbiamo avuto il caso Acerbi, con relativi strascichi, in Spagna infuria ancora il dibattito sulle vicende riguardanti l’ex capo della Federcalcio Luis Rubiales, protagonista del celebre bacio alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la finale dei Mondiali vinta dalle iberiche contro l’Inghilterra ad agosto.

Un bacio non consensuale denunciato dalla stessa Hermoso, che provocò anche la reazione delle sue compagne e violente critiche, sfociate nel licenziamento del Ct della nazionale spagnola femminile Vilda, rimpiazzato da Tomè, e nelle dimissioni dello stesso Rubiales, sebbene in un primo momento l’ex numero uno della RFEF si fosse rifiutato di presentarlo.

Rubiales è stato poi squalificato per tre anni a livello calcistico, ma non solo. Il 46enne è finito a processo e la richiesta della Fiscalia spagnola è durissima: una condanna al carcere per due anni e sei mesi. Inoltre, Rubiales dovrà anche risarcire la Hermoso per i danni morali per una cifra di oltre 60 mila euro.