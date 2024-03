Clamoroso Dybala, ritorno alla Juventus: scelta fatta

La clamorosa ipotesi di un ritorno alla Juventus per Paulo Dybala prende corpo: decisione inattesa

Paulo Dybala ha lasciato la Juventus nell’estate 2022, a parametro zero, dopo che a un certo punto era sembrato che la sua avventura in bianconero e ci fosse una intesa per il rinnovo. Intesa che però alla fine non fu trovata, ponendo fine a un percorso durato sette anni.

Ci fu grande commozione, nel giorno della sua ultima partita allo ‘Stadium’ con i colori bianconeri. E ancora oggi ci sono diversi, nell’ambiente, che lo rimpiangono. Nel frattempo, lui ha ricominciato alla Roma, dove continua a mettere in mostra doti non comuni, quando assistito dalla condizione fisica. Ed ecco perché, periodicamente, riemerge la nostalgia della ‘Joya’ in quel di Torino.

Dybala, i tifosi della Juventus ‘chiamano’ il ritorno a Giuntoli

C’è chi vorrebbe che il ds Cristiano Giuntoli, in estate, facesse un tentativo per riportarlo alla Juventus. Almeno, questa è l’idea dei votanti del sondaggio della redazione di Calciomercato.it sul nostro canale Telegram.

La nostra domanda era relativa al miglior profilo da inseguire tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2025. Vincitore del sondaggio Dybala con il 37% dei voti, davanti a Zaccagni con il 30% e ad Anguissa con il 21%. Meno gettonata la candidatura di Dumfries, solo il 12% dei voti per l’olandese.