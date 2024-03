Anche il Verona su Basse del Valenciennes: i dettagli | ESCLUSIVO

Il club scaligero è sulle tracce del giovane terzino senegalese del Valenciennes, alla sua prima stagione in Europa

Forse il miglior crossatore mancino della Ligue 2, Souleymane Basse fa gola a diversi club di massima serie. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sulle tracce del classe 2003 senegalese c’è anche una società italiana: il Verona.

Basse è cresciuto nel Generation Foot, lasciato l’estate scorsa per tentare l’avventura in Europa. Al Valenciennes ha trovato l’ambiente ideale per crescere come calciatore e come uomo. La sua prima stagione in Francia è positiva nonostante la squadra transalpina sia ultima in classifica con soli 17 punti: 20 le presenze, per un totale di 1.749′, 3 gli assist.

Interview avec Souleymane Basse, défenseur Valenciennes et champion d’Afrique U20 avec le Sénégal : « Évoluer en Ligue 2 m’a permis de grandir dans tous les domaines »#wiwsport#Senegal #Kebetu #Football #GaindésFootball #Rédaction pic.twitter.com/2z5TSnXltK — wiwsport (@wiwsport) March 11, 2024

Ha un contratto fino a giugno 2027, ma sarebbe sorprendente se restasse al Valenciennes un altro anno. Chissà che il futuro di Basse, nel 2023 campione d’Africa Under 20 col Senegal, non possa essere proprio nel nostro Paese…