Via Chiesa, la Juventus non ha alternative: “Potrebbe esserci una rivolta”

Chiesa via dalla Juventus e colpo top in difesa: ecco le possibili mosse bianconere in vista della prossima stagione

Salvo sorprese, il prossimo anno la Juventus ritroverà la Champions League e Giuntoli ha il compito di costruire una squadra in grado di fare bene, sia in Italia che in Europa.

Missione da compiere evitando di appesantire il bilancio del club, ma senza rinunciare a colpi importanti. Proprio sul mercato della Juventus si è soffermato Fabrizio Ravanelli intervenuto a TvPlay che è partito da Calafiori, altro calciatore in orbita bianconera: “Non pensavo fosse così forte, ha fatto cose impressionanti dal punto di vista tecnico. Può giocare anche da difensore centrale perché tecnicamente è molto forte e vede la giocata in anticipo”.

Da Calafiori a Retegui e Zaniolo: “Retegui mi ha impressionato dal vivo nella partita tra Juve e Genoa. Ha fatto a sportellate con Bremer e Danilo. E’ fortissimo, e ha grandissimi margini di miglioramento. Se lo metti a giocare in prima fascia, diventa un calciatore importantissimo. Zaniolo sarebbe diventato un calciatore pazzesco con Spalletti come allenatore di club. Mi piace tantissimo e andrà agli Europei, ma l aJuve in quella zona di campo ha già Soulé e Yildiz”.

Juventus, Ravanelli ‘vende’ Chiesa: “Meglio puntare su Soulé e Yildiz”

Proprio su Soulé e Yildiz si è soffermato nella sua riflessione Ravanelli che ha ‘consigliato’ alla Juventus di privarsi di Chiesa – con la trattativa per il rinnovo ferma – invece che di uno dei due giovani.

“Credo che, se li lasceranno sbagliare, rappresentano il futuro della Juve. Se fossi nella società, me li terrei entrambi. Vendere uno dei due sarebbe un autogol incredibile: i tifosi potrebbero fare una rivolta. Meglio vendere Chiesa che Soule e Yildiz”.

Infine, sul doppio confronto ravvicinato con la Lazio: “Sono situazioni particolari. La Lazio avrà tanto entusiasmo con l’arrivo di Tudor che cambierà tipo di gioco. Questo è un ostacolo in più per la Juventus. Igor fa giocare le squadre all’attacco e sa farsi rispettare. La Lazio potrebbe avere più stimoli in coppa Italia ma Tudor farà giocare la sua squadra al 100% e non farà calcoli: per la Juve sarà un inferno”.