Un bomber per il Milan, tutto deciso: ecco il nuovo numero 9

Il Milan dà la caccia al nuovo bomber: non ci sono più dubbi, il numero 9 prescelto è Joshua Zirkzee del Bologna

Il Milan dà la caccia al nuovo bomber. Giroud è destinato ad andare via, Jovic può restare ma non come attaccante di riferimento ed allora serve un 9 di livello internazionale, capace di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo rossonero.

Le alternative nei piani della dirigenza milanista non mancano: si va da Zirkzee, uno dei protagonisti della favola Bologna, a Sesko, passando per Jonathan David del Lille e Gyokeres dello Sporting. Tutti attaccanti che hanno un prezzo elevato, che potrebbe arrivare a toccare anche i 50 milioni di euro: ma qual è il bomber migliore per il futuro del Milan?

Calciomercato.it lo ha chiesto ai propri utenti su Twitter e la scelta è ricaduta su Zirkzee: per il centravanti del Bologna, per il quale c’è da fare i conti con la clausola a favore del Bayern Monaco, quasi un plebiscito.

Calciomercato Milan, Zirkzee nuovo bomber

Ben il 43,2% di voti è andato all’attaccante olandese, protagonista in questa stagione con 10 gol in campionato e quattro assist.

È lui il preferito per l’attacco dai tifosi del Milan che però non disdegnano anche l’opzione Gyokeres: lo svedese ha raccolto il 25,9% di consensi, mentre Sesko si è fermato al 21%. Tra le quattro opzioni possibili per l’attacco rossonero, quella che convince meno di tutte – almeno il popolo di X – è David che raccoglie soltanto il 9% di voti.