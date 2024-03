La sentenza inguaia i bianconeri: c’è il rischio fallimento

Il club bianconero rischia di essere invischiato in una procedura di fallimento: è già arrivata la sentenza del tribunale

La sentenza mette nei guai il club bianconero. La decisione dei giudici può rappresentare un vero e proprio terremoto per una delle società più ricche nell’attuale panorama calcistico europeo.

Si parla del Newcastle, club da qualche anno passato nelle mani del fondo governativo saudita Pif. Tra gli attori dell’acquisto della società c’è anche Amanda Staveley, attuale azionista di minoranza del Newcastle tramite la Cantervale Holdings Limited. La donna ha avuto un ruolo importante nell’approdo di Pif alla guida del club, ma ora vive un momento particolarmente delicato.

A palarne è il ‘Financial Times’, che racconta di come la Staveley rischi la bancarotta: la Corte Suprema di Londra, infatti, ha emesso una sentenza che la obbliga a corrispondere tre milioni di sterline al magnate greco Victor Restis entro 21 giorni per scongiurare il rischio fallimento.

Newcastle, la sentenza preoccupa la Staveley

Il caso parte da un investimento di 10 milioni fatto da Restis nel 2008. Nell’ambito di questa vicenda magnate greco avrebbe chiesto nello scorso mese di maggio 36 milioni di sterline, delle quali 30 di interessi.

Una richiesta contro cui la Staveley si era opposta presso la Corte Suprema di Londra che ha però dato ragione al greco, obbligando la manager a versare 3 milioni di sterline al magnate entro 21 giorni. Una sentenza contro cui una delle socie del Newcastle ha già preannunciato ricorso contestando “la responsabilità personale”, pur accogliendo “con favore la sentenza che ha ridotto la richiesta di 33 milioni”, eliminando di fatto gli interessi chiesti da Restis.

Un caso comunque non ancora chiuso, ma che non semplifica la vita del Newcastle che già fa i conti quest’anno con risultati non proprio soddisfacenti con la squadra di Howe che rischia di restare fuori dalle coppe visto l’attuale posizione in classifica: decimo posto a tredici punti dal quinto.