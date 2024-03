131 milioni, pazzia Milan: è il colpo più caro di sempre

Il Milan si prepara ad un mercato molto ricco: budget da 130 milioni e l’acquisto più caro della storia del club rossonero

Un colpo record. È quello che il Milan ha intenzione di piazzare quest’estate per il proprio attacco. Non ci sono dubbi sulla priorità dei rossoneri per la prossima campagna trasferimenti: serve (almeno) un bomber che possa non far rimpiangere Giroud, destinato a lasciare San Siro e l’Italia al termine del suo contratto, il 30 giugno 2024.

Con il francese via, grande parte del budget della società rossonera sul mercato sarà spesa per l’acquisto di un centravanti di spessore internazionale. Un colpo da almeno cinquanta milioni di euro, destinato a diventare l’acquisto più caro della storia del Milan. Del resto la società si prepara ad incassare una cifra molto importante che sarà reinvestita tutta nel rafforzamento della squadra.

Centotrenta milioni di euro, questa la somma che i dirigenti potrebbero avere a disposizione se dovessero verificarsi tutta una serie di condizioni. La prima, la più vicina, riguarda la qualificazione alla prossima e ricca Champions League: cinquanta milioni di euro che il Milan sente già in cassaforte visto il distacco dalla quinta in classifica.

Poi c’è da tenere in considerazione il capitolo Europa League: vincerla significherebbe incassa qualcosa come 40 milioni di euro, tra premi, botteghino, market pool e partecipazione alla Supercoppa Europea che porta in dote 3,5 milioni di euro. Poi c’è il capitolo cessioni: il Milan, salvo offerte indecenti, vorrebbe evitare addii eccellenti ma può ricavare un tesoretto dai calciatori in prestito.

Per De Ketelaere, ad esempio, il riscatto da parte dell’Atalanta porterebbe ventisei milioni nelle casse del club. Altri dieci arriverebbero da Saelemaekers in caso di acquisto a titolo definitivo del Bologna. Quindi Daniel Maldini che il Monza vuole riscattare per 5 milioni di euro: totale 131 milioni da reinvestire nel mercato.

Calciomercato Milan, bomber da record: da Gyokeres a Zirkzee

Una somma che, come detto, il Milan ha intenzione di utilizzare sul mercato e spendere in gran parte per l’attaccante.

I nomi sono quelli soliti, partendo da Zirkzee che il Bologna è pronto a cedere davanti ad un’offerta che non sia molto lontana dai cinquanta milioni di euro. Poi c’è Gyokeres, legato allo Sporting da un contratto che prevede una clausola da 100 milioni: cifra inavvicinabile ma per la metà il Milan sarebbe pronto a farsi avanti.

Poco più economico potrebbe essere Sesko che bene sta facendo con la maglia del Lipsia, mentre tocca già quota 50 milioni la valutazione di Santiago Gimenez, protagonista con la maglia del Feyenoord e finito nel mirino anche del Napoli. Tra questi bomber, sorprese a parte, arriverà il nuovo numero 9 del Milan: chiunque sia si porterà dietro il peso di essere l’acquisto più caro di sempre.