UFFICIALE: attaccante nei guai con l’antidoping, squalifica di due anni

Attaccante finisce nei guai con l’antidoping, la sanzione per lui è pesantissima: due anni di squalifica

Non sono particolarmente frequenti, nel mondo del calcio, i casi di doping, ma quando si verificano scuotono abbastanza tifosi e addetti ai lavori. Basti vedere cosa è successo di recente per quanto concerne il caso Pogba, squalificato per quattro anni.

Ora, una nuova vicenda fa piuttosto scalpore e riguarda un attaccante, che è andato incontro a una sospensione per due anni. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, in particolare è un ex giocatore dell’Inter.

Gabigol la fa grossa: “Tentata frode all’antidoping”, gli scenari

Meteora nerazzurra, con qualche apparizione nella stagione 2016/2017, Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol, è tornato in Brasile dove, numeri alla mano, si è ricostruito una carriera di buon profilo, prima con la maglia del Santos e dal 2019 con quella del Flamengo. Ma ora è stato sanzionato con due anni di stop per “tentata frode all’antidoping“.

Il verdetto è stato emesso dal tribunale antidoping brasiliano, a seguito di una vicenda che risale all’aprile 2023, quando i giocatori del Flamengo, prima di un allenamento mattutino, furono sottoposti tutti a test antidoping. Lo stesso Gabigol risultò poi negativo al test, ma l’accusa sostiene che l’attaccante rese difficile lo svolgimento dello stesso, presentando il campione delle urine in ritardo rispetto al resto della squadra e contravvenendo alle indicazioni ricevute. Gabigol ha intanto presentato ricorso in appello.