Tutto su Conte: pronto il ritorno in panchina in Serie A

L’ombra di Antonio Conte incombe su diverse panchine di Serie A. Il Presidente vuole riportare in Italia l’ex Juventus ed Inter, tutti i dettagli

Dal Milan al Napoli, passando per la suggestione Roma ed un possibile ritorno alla Juventus. Il nome di Antonio Conte sta già infiammando il valzer delle panchine in Serie A.

“Se mi piacerebbe allenare Napoli o Roma? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Prendere una squadra in corsa? Non lo faccio perché sono situazioni create prima”. Negli scorsi mesi, dopo il no al Napoli, il tecnico ha spiegato la sua scelta senza chiudere le porte a De Laurentiis ed alla piazza azzurra, così come alla Roma. Antonio Conte rimane il sogno di ADL per la prossima stagione.

Napoli, De Laurentiis non molla il sogno Conte: le ultime

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Conte è sempre la forte tentazione di De Laurentiis, nonostante un ingaggio fuori dalle dinamiche del Napoli e le elevate richieste dell’allenatore.

L’ex allenatore di Juventus ed Inter stuzzica ADL per la mentalità vincente, per la sua caratura e per la garanzia nelle prestazioni. Nuovi tentativi non sono da escludere. In prima fila insieme a Conte c’è Vincenzo Italiano, con Farioli e Palladino sullo sfondo. Il grande sogno, però, si chiama Conte.