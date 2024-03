Scambio con Kean: la Juventus fa festa, l’Inter no

Il derby d’Italia si riaccende sul calciomercato per una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Ecco tutti i dettagli

Moise Kean è fuori dal progetto Juventus. Già a gennaio sarebbe dovuto andare via, poi l’affare con l’Atletico Madrid è saltato a causa delle sue condizioni fisiche che non ha convinto gli spagnoli. Ma a giugno, anche perché il contratto scade fra un anno, sarà sicuramente addio

Il classe 2000 possibile protagonista di un ‘intreccio’ di calciomercato con l’Inter, la quale punta forte su Gudmundsson per rinforzare l’attacco della prossima stagione. L’obiettivo dei nerazzurri è regalare a Inzaghi un reparto offensivo più corposo, con alternative a Lautaro-Thuram più ‘credibili’ di Arnautovic e Sanchez. Sia l’austriaco che il cileno, quest’ultimo in scadenza a giugno, sono destinati all’addio.

Autore di 12 gol e 4 assist, l’islandese è una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno e col Genoa e il suo entourage ci sono ottimi rapporti. Tuttavia esistono almeno due ostacoli: il prezzo del cartellino, fissato sui 30/35 milioni e che i nerazzurri vorrebbero abbassare attraverso l’inserimento di una se non due contropartite tecniche (difficilmente Carboni); la concorrenza che include club inglesi, vedi il Tottenham che a gennaio ha preso dai liguri Dragusin (stessa agenzia di Gudmundsson…) e altri italiani, in particolare la Juventus che coi suoi scout ha seguito lui e Frendrup dal vivo in Inter-Genoa dello scorso 4 marzo.

La Juve come l’Inter: ipotesi Kean per Gudmundsson

Marotta e Ausilio devono stare attenti proprio ai bianconeri. Giuntoli è un estimatore dell’attaccante islandese e anche la Juventus ha intenzione di fare un restyling all’attacco nella sessione estiva. Potrebbero partire sia Vlahovic che Chiesa.

Il Football director bianconero potrebbe percorrere la medesima strada dell’Inter per cercare di arrivare a Gudmundsson. Ovvero quella dell’inserimento di una contropartita. Stando a ‘Interlive.it’, in tal senso occhio al nome di Barrenechea, ora in prestito al Frosinone, ma anche a quello dello stesso Kean, anche se in questo caso andrebbe superato l’ostacolo ingaggio visto che il ventiquattrenne vercellese guadagna 2,5 milioni netti, circa 5 milioni lordi.