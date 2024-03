Salta il rifinanziamento, Zhang vende: “Due fondi per l’Inter”

Dalla situazione dell’Inter al futuro di Marotta, passando per il possibile successore in nerazzurro: tutte le novità

Dal futuro dell’Inter a quello di Marotta, passando per il possibile successore in nerazzurro del dirigente. Fabio Santini parla a tutto campo nel corso dell’intervento a Ti Amo Calciomercato su Tv Play.

L’Inter in primo piano con le ultime vicende che hanno visto coinvolto Zhang: “Se Zhang trova la quadra con Oaktree, quindi riesce a dilazionare di un anno la resa del prestito di 375 milioni che però l’anno prossimo saranno oltre 400, allora rimane lo status quo. Il problema che sia inseguito dagli imprenditori della Construction Bank di Pechino è un problema suo personale, non riguarda l’Inter”.

FONDI PER L’INTER – “La situazione se invece il signor Zhang non riesce a trovare la quadra con il prestito è che automaticamente la società finisce a Oaktree, che ha dato mandato a due banche d’affari, di trovare dei compratori e sembra che ne abbia trovati due: un fondo americano e un fondo arabo. Vediamo se Zhang riuscirà a uscire bello dritto da questa sua situazione personale della Construction Bank, poi sappiamo tutti che con tutto quello che ha speso vorrebbe tenere l’Inter e cercare di rientrare di un po’ di denaro, però sarà molto ma molto difficile”.

Inter, sostituto Marotta: “Presto per dirlo”

FUTURO MAROTTA – “Due mesi fa Marotta aveva detto che non gli interessava andare in FIGC, ma di avere un Ministero e noi abbiamo verificato che è quello della Gioventù. Marotta vuole questo, sempre che non gli diano il Ministero dello Sport. Questa è la sua intenzione, piuttosto l’Inter deve pensare veramente di trovare un sostituto e al livello di Marotta non ce ne sono al mondo”.

TARE – “Presto dire chi potrebbe essere il sostituto, dirigenti all’altezza di Marotta non ne vedo. Dico che è scandaloso che un dirigente come Tare sia senza squadra. Lui potrebbe essere un nome, senza dimenticare che attorno a Marotta ci sono dirigenti come Ausilio, Baccin che sono molto cresciuti e ne possono prenderne il posto”.